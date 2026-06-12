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США не реагируют на призывы киевского режима, поскольку видят наличие у России козырей против Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Борис Тарасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить объективно, то козырями России были, есть и, к сожалению, будут такие факторы, как человеческий потенциал и территория. Эти козыри были и остаются», – сказал Тарасюк.

К козырям он отнес и нанесение Россией ударов по критической инфраструктуре и «фактор Трампа», который «в попытке быть посредником фактически становится на сторону России».