Черная неблагодарность: ВСУ ударили по заводу министра Сербии

Алексей Топоров.  
14.06.2026 00:21
  (Мск) , Белград
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Балканы, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Сербия, Украина


Бандеровская Украина продемонстрировала черную неблагодарность в отношении властей Сербии, которые долгое время поставляли оружие ВСУ через третьи страны, оправдывая это необходимостью загрузки оборонных предприятий.

Как оказалось, совершенный на днях украинский удар по предприятию «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах напрямую затрагивает интересы сербской элиты. Завод входит в холдинг «АБС-Электро». А его основателем и владельцем является министр международных экономических отношений Сербии, председатель Сербской народной партии Ненад Попович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровская Украина продемонстрировала черную неблагодарность в отношении властей Сербии, которые долгое время поставляли оружие...

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За успешную работу в России и русофильские взгляды Ненад Попович еще в  2010 году был награжден «Орденом дружбы». Впоследствии в 2014 году он получил звание «Почетный энергетик», а в 2023 году – «Заслуженный энергетик».

«Мы гордимся тем, что можем созидать на благо России», – рассказывал о своей работе глава «АБС-Электро».

С ноября 2023 года Ненад Попович находится под персональными санкциями США за, согласно формулировкам Госдепа, участие «в деятельности, подрывающей мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Украины» и в рамках «противодействию пагубному влиянию России на Западных Балканах».

Интересно, поставит ли Попович перед своим шефом Александром Вучичем вопрос о нецелесообразности дальнейшей косвенной поддержки бандеровского режима?

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