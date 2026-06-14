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Бандеровская Украина продемонстрировала черную неблагодарность в отношении властей Сербии, которые долгое время поставляли оружие ВСУ через третьи страны, оправдывая это необходимостью загрузки оборонных предприятий.

Как оказалось, совершенный на днях украинский удар по предприятию «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах напрямую затрагивает интересы сербской элиты. Завод входит в холдинг «АБС-Электро». А его основателем и владельцем является министр международных экономических отношений Сербии, председатель Сербской народной партии Ненад Попович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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За успешную работу в России и русофильские взгляды Ненад Попович еще в 2010 году был награжден «Орденом дружбы». Впоследствии в 2014 году он получил звание «Почетный энергетик», а в 2023 году – «Заслуженный энергетик».

«Мы гордимся тем, что можем созидать на благо России», – рассказывал о своей работе глава «АБС-Электро».

С ноября 2023 года Ненад Попович находится под персональными санкциями США за, согласно формулировкам Госдепа, участие «в деятельности, подрывающей мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Украины» и в рамках «противодействию пагубному влиянию России на Западных Балканах».