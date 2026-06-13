Пайфер подстрекает: «Украине надо воевать, пока положение России не ухудшится»

Игорь Шкапа.  
13.06.2026 15:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Для Украины не не велика потеря отказ США от посреднической роли в урегулировании войны.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил сотрудник Стэнфордского центра международной безопасности, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины не не велика потеря отказ США от посреднической роли в урегулировании войны....

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Пайфер считает, что визит российского миллиардера Романа Абрамовича в Киев не означает, что Москва меняет свою позицию, и обратил внимание, что РФ отклонила [откровенно хамское письмо диктатора] Зеленского, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия должна достичь своих целей на поле боя.

«Мы имеем четкий сигнал: сейчас Кремль не готов к серьезным переговорам. К сожалению, на протяжении последних недель складывается впечатление, что США заявляют о намерении отойти от посредничества в поиске решения для россиско-украинской войны. Впрочем, я не думаю, что для Украины это большая потеря, поскольку администрация Трампа не справилась со своей посреднической ролью», – сказал Пайфер.

По его словам, администрация Трампа «демонстрировала определенную пророссийскую предвзятость», поскольку тот же спецпредставитель Стив Уиткофф восемь раз посетил Москву и ни разу не приехал в Киев.

Жалуется экс-посол и на то, что Трамп не оказывает давления на Москву.

«Поэтому на сейчас я не вижу реальной дипломатической перспективы. По моему мнению, настоящие переговоры станут возможны лишь тогда, когда положение России ухудшиться – как на поле боя, так и в экономике. И я надеюсь, что вскоре Кремль придет к выводу, что без серьёзных переговоров не обойтись, а это будет означать готовность к компромиссам, а не требования капитуляции Украины», – заявил Пайфер.

В то же время Пайфер откровенно лжет, учитывая, что никаких требований о капитуляции Москва не выдвигает, понизив планку своих требований до вывода ВСУ из небольшой части пока контролируемой ими части ДНР.

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