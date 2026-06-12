ВСУ издеваются над поляками, предлагая сменить название «героев УПА» на более унизительное
На Украине началась работа по переименованию одного из подразделений ВСУ, названного указом [диктатора] Владимира Зеленского в честь «героев УПА» (УПА – запрещена в РФ), что вызвало негативную реакцию Варшавы.
Об этом в своем видеоблоге заявил украинский блогер-русофоб Сашко «Добрий», представляющий себя как «командир отделения ремонта «брони» в мехбате ВСУ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Насколько я знаю, соответствующие органы украинские начали рассмотрение вопросов переименования смены «героев УПА». Я, Сашко «Добрый», мотопехота 54-1 бригады, предлагаю поменять название с учетом болезненной реакции наших польских друзей», – сказал ВСУшник.
Впрочем, его предложение – откровенный стеб и попытка еще больше задеть поляков.
Он считает, что украинская армия является «детищем УПА» и предлагает, чтобы к новому названию добавили один из таких эпитетов: непобедимых, несломленных, непокоренных, славных и так далее.
«Благодарим наши иностранных друзей и партнеров за ту большую поддержку, которую они предоставляют нам, а на деле себе, через поддержку нас в войне с Московщиной. Делаем свое, потому что в своем украинском доме свою украинская правда, сила и воля», – язвительно резюмировал «Добрый».
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