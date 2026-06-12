«Как пример мы брали Эмираты». Коктебель будет радикально перестроен

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Хаотичная застройка побережья апартаментами в Крыму уходит в прошлое, уступая место возведению объектов гостиничного сервиса с передачей в управление федеральным операторам.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил управляющий партнер группы компаний СДК Тимур Власенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как пример мы брали Объединённые Арабские Эмираты, потому что они работают круглый год, и у них требовательный потребитель. Я прекрасно понимаю, что, как только мы начнём запускать такие проекты, приедет более платёжеспособный гость, и это подтянет и наше малое, и среднее предпринимательство», – уверен представитель застройщика.

По его словам, именно так будет возводиться новый рекреационный комплекс в Коктебеле.

Общий объем инвестиций заявлен в 10 млрд руб. Площадь объекта составит 7,6 га, на которых разместятся гостиницы, виллы, таунхаусы, гостевые дома и курортные резиденции. Всего 87 000 м² полезной площади, из которых 51 000 м² – это номерной фонд и 36.000 м² курортной инфраструктуры.