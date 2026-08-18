Зе-обслуга: Американцы «без особого шума» помогают сорвать запуск «русского Старлинка»
Вместо боеприпасов для ПВО «Пэтриот» американцы «без особого шума» помогают бандеровцам уничтожать российские пусковые установки «Искандер» и бить по военным заводам в РФ.
Об этом в эфире видеоблога NemyriaLife заявил обслуживающий Офис президента политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американцы тут нам помогают, без особого шума, будет другая тактика. Баллистики, антибаллистики не будет хватать, и тут будет минимум, к сожалению. Поэтому будут действовать другие методы.
Это борьба с пусковыми установками, – там, где это возможно, это попытка разрушить технологические цепочки производства ракет в России. Вот недавно удары по заводам, которые производят ракетное топливо, удар по Самаре – завод, который производит космические ракеты «Союз-2», оборудование для «Союза-2».
Чем это важно? В том числе для того, что эти ракеты используются для запуска спутников на низкой орбите, это российский аналог «Старлинка», который они сейчас пытаются сформировать.
Вот как будет действовать Украина – с помощью наших союзников будут пытаться разрушать технологические цепочки производства российских ракет, ну и там, где возможно, пусковые установки», – заявил Фесенко.
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