Вместо боеприпасов для ПВО «Пэтриот» американцы «без особого шума» помогают бандеровцам уничтожать российские пусковые установки «Искандер» и бить по военным заводам в РФ.

Об этом в эфире видеоблога NemyriaLife заявил обслуживающий Офис президента политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы тут нам помогают, без особого шума, будет другая тактика. Баллистики, антибаллистики не будет хватать, и тут будет минимум, к сожалению. Поэтому будут действовать другие методы.

Это борьба с пусковыми установками, – там, где это возможно, это попытка разрушить технологические цепочки производства ракет в России. Вот недавно удары по заводам, которые производят ракетное топливо, удар по Самаре – завод, который производит космические ракеты «Союз-2», оборудование для «Союза-2».

Чем это важно? В том числе для того, что эти ракеты используются для запуска спутников на низкой орбите, это российский аналог «Старлинка», который они сейчас пытаются сформировать.

Вот как будет действовать Украина – с помощью наших союзников будут пытаться разрушать технологические цепочки производства российских ракет, ну и там, где возможно, пусковые установки», – заявил Фесенко.