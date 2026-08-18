Укро-депутат: Мы на грани выживания, враги уже со всех сторон
Дерзкая позиция Киева в отношении Польши, Венгрии и других западных соседей может привести к тому, что бандеровцам перестанут поставлять оружие.
Об этом на канале укро-пропагандистки Натальи Влащенко признался депутат Верховной рады Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая попросила прокомментировать ухудшение отношений с Польшей.
«Мы сейчас на грани выживания. Нам нужно примирение, развитие, переворачивать эту страницу истории, и не делать так, чтобы нынешнее поколение становилось врагами» – отделался Качура ничего не значащим словоблудием – прямо осудить героизацию бандеровщины он не решился.
«Это вредная история, которую нужно локализовать. Мы так скоро можем со всеми перессориться, и потерять поддержку. Посмотрите, у нас со всех сторон уже враги!
К тому же, это влияет на жизнь нынешних украинцев. И после этого не дадут оружия, самолёты. Это повлияет на конкретную жизнь, враг захватит больше нашей территории», – тревожится укро-депутат.
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