Укро-депутат: Мы на грани выживания, враги уже со всех сторон

Вадим Москаленко.  
18.08.2026 11:44
  (Мск) , Киев
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Политика, Польша, Украина


Дерзкая позиция Киева в отношении Польши, Венгрии и других западных соседей может привести к тому, что бандеровцам перестанут поставлять оружие.

Об этом на канале укро-пропагандистки Натальи Влащенко признался депутат Верховной рады Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дерзкая позиция Киева в отношении Польши, Венгрии и других западных соседей может привести к...

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Ведущая попросила прокомментировать ухудшение отношений с Польшей.

«Мы сейчас на грани выживания. Нам нужно примирение, развитие, переворачивать эту страницу истории, и не делать так, чтобы нынешнее поколение становилось врагами» – отделался Качура ничего не значащим словоблудием – прямо осудить героизацию бандеровщины он не решился.

«Это вредная история, которую нужно локализовать. Мы так скоро можем со всеми перессориться, и потерять поддержку. Посмотрите, у нас со всех сторон уже враги!

К тому же, это влияет на жизнь нынешних украинцев. И после этого не дадут оружия, самолёты. Это повлияет на конкретную жизнь, враг захватит больше нашей территории», – тревожится укро-депутат.

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English version :: Читать на английском Укро-депутат: Мы на грани выживания, враги уже со всех сторон

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