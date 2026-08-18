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Дерзкая позиция Киева в отношении Польши, Венгрии и других западных соседей может привести к тому, что бандеровцам перестанут поставлять оружие.

Об этом на канале укро-пропагандистки Натальи Влащенко признался депутат Верховной рады Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать ухудшение отношений с Польшей.

«Мы сейчас на грани выживания. Нам нужно примирение, развитие, переворачивать эту страницу истории, и не делать так, чтобы нынешнее поколение становилось врагами» – отделался Качура ничего не значащим словоблудием – прямо осудить героизацию бандеровщины он не решился.