России нужно трезво оценивать настроения населения Сербии, где большинство давно настроены прозападно.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас по Сербии в силу плохой исторической подготовленности наших экспертов, которые брались после 99 года (агрессии американской) за исследование этого вопроса, они односторонне навязывали мнение, что Сербы являются нашими историческими союзниками и т.д. Эта профанация, к сожалению, создала иллюзии, что это наши братушки и всё прочее.

Историческое развитие Сербии в XX веке и после короткого периода нашего сотрудничества во время войны: 47-49 г. было в основном в негативе. Наши отношения с Югославией были очень сложные. В Движении неприсоединения Югославия занимала самые неблагоприятные для нас позиции из всех стран.

Нам эти страны с удивлением иногда говорили: вроде социалистическая страна, и вот когда какое-то обсуждение, они с таких вообще почти проамериканских позиций выступали», – напомнил Бакланов.