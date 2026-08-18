Российский дипломат: Мы обманываемся. 75% сербов прозападные

Максим Столяров.  
18.08.2026 14:27
  (Мск) , Москва
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Балканы, Политика, Россия, Сербия


России нужно трезво оценивать настроения населения Сербии, где большинство давно настроены прозападно.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно трезво оценивать настроения населения Сербии, где большинство давно настроены прозападно. Об этом...

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«У нас по Сербии в силу плохой исторической подготовленности наших экспертов, которые брались после 99 года (агрессии американской) за исследование этого вопроса, они односторонне навязывали мнение, что Сербы являются нашими историческими союзниками и т.д. Эта профанация, к сожалению, создала иллюзии, что это наши братушки и всё прочее.

Историческое развитие Сербии в XX веке и после короткого периода нашего сотрудничества во время войны: 47-49 г. было в основном в негативе. Наши отношения с Югославией были очень сложные. В Движении неприсоединения Югославия занимала самые неблагоприятные для нас позиции из всех стран.

Нам эти страны с удивлением иногда говорили: вроде социалистическая страна, и вот когда какое-то обсуждение, они с таких вообще почти проамериканских позиций выступали», – напомнил Бакланов.

«Поэтому предыстория совершенно неоднозначная, и она отражает тот факт, что общество Югославии разбито давно, не пять и не 20 лет назад, на две части. Большая часть ориентируется твёрдо, в особенности молодёжь, на Запад.  Меньшая часть очень твёрдо настроена на братские отношения, было с Советским Союзом, сейчас с РФ. Соотношение сил 75 на 25. Вот из этого надо и исходить.

Поэтому Вучич руководит страной, где 75 за Запад (США недолюбливают), и 25 ориентируется на нас. Соответственно он себя и ведёт, его положение в этом конкретном случае, как и много других, оно такое неустойчивое. Он вынужден лавировать», – объяснял дипломат.

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