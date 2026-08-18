Российский дипломат: Мы обманываемся. 75% сербов прозападные
России нужно трезво оценивать настроения населения Сербии, где большинство давно настроены прозападно.
Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас по Сербии в силу плохой исторической подготовленности наших экспертов, которые брались после 99 года (агрессии американской) за исследование этого вопроса, они односторонне навязывали мнение, что Сербы являются нашими историческими союзниками и т.д. Эта профанация, к сожалению, создала иллюзии, что это наши братушки и всё прочее.
Историческое развитие Сербии в XX веке и после короткого периода нашего сотрудничества во время войны: 47-49 г. было в основном в негативе. Наши отношения с Югославией были очень сложные. В Движении неприсоединения Югославия занимала самые неблагоприятные для нас позиции из всех стран.
Нам эти страны с удивлением иногда говорили: вроде социалистическая страна, и вот когда какое-то обсуждение, они с таких вообще почти проамериканских позиций выступали», – напомнил Бакланов.
«Поэтому предыстория совершенно неоднозначная, и она отражает тот факт, что общество Югославии разбито давно, не пять и не 20 лет назад, на две части. Большая часть ориентируется твёрдо, в особенности молодёжь, на Запад. Меньшая часть очень твёрдо настроена на братские отношения, было с Советским Союзом, сейчас с РФ. Соотношение сил 75 на 25. Вот из этого надо и исходить.
Поэтому Вучич руководит страной, где 75 за Запад (США недолюбливают), и 25 ориентируется на нас. Соответственно он себя и ведёт, его положение в этом конкретном случае, как и много других, оно такое неустойчивое. Он вынужден лавировать», – объяснял дипломат.
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