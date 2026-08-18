Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Джеффри Сильверман – американский публицист, проживающий в Грузии, много лет разоблачал деятельность Центра Лугара и других объектов, работающих по «исследовательским» программам Пентагона военно-биологического характера.

В интервью «ПолитНавигатору» он рассказал, что секретные лаборатории по-прежнему представляют огромную угрозу для региона.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Почему Тулси Габбард подтвердила факт проведения военно-биологических исследований и причастность Фаучи к разработке модифицированного штамма Covid в Ухане? Это было сделано только для того, чтобы дискредитировать демократов, или с какой-то другой целью? В конце концов, Центр Лугара в Грузии, лаборатории в Казахстане, Армении и Узбекистане, работавшие в рамках программ Пентагона, до сих пор функционируют.

Разоблачения Тулси Габбард лишь подтвердили то, о чём многие давно подозревали: поддерживаемые США военно-биологические исследования за рубежом, в том числе работы, связанные с модифицированными коронавирусами, никогда не прекращались, а лаборатории так и не были закрыты. Нет никакой разницы в том, кто из них виноват, — обе стороны причастны, и перекладывать вину на кого-то другого удобно, но ситуация будет только ухудшаться. Центр Лугара в Грузии и связанные с ним объекты на Кавказе и в Центральной Азии до сих пор функционируют. Обнародованные документы свидетельствуют о поставках оборудования и опасных патогенов, таких как сибирская язва, лихорадка Эбола, африканская чума свиней и т.д. из Украины. Параллельно исследования серопревалентности (сыворотки крови с наличием антител после выздоровления от опасных заболеваний – прим. ред.) среди военнослужащих грузинской армии выявили воздействие широкого спектра инфекционных агентов двойного назначения под видом мер по охране общественного здоровья. Одновременно в США открывают в Грузии двери для расширения производства ГМО. Джинн, вырвавшийся из бутылки, уже не загнать обратно.

Действительно, недавно власти Грузии разрешили производство ГМО-продуктов. Во всех бывших республиках Советского Союза повсеместно ослабляется система СЭС. Это звенья одной цепи? Опять же, в военно-политических интересах США и Запада?

Определенно, это звенья одной цепи. Особенно если смотреть на это сквозь призму того, что корпорации контролируют западные правительства. Это мы видим на примере военного и фармацевтического промышленных комплексов. Внедрение ГМО-технологий в сельское хозяйство и производство продуктов питания в небольших странах, таких как Грузия, специально направлено на то, чтобы ослабить независимость, вызвать болезни у населения и открыть сельскохозяйственный сектор для хищничества западных сельскохозяйственных корпораций. HAACP («Hazard Analysis and Critical Control Point» – система в пищевой промышленности, призванная выявлять потенциальные угрозы безопасности продуктов, – прим. ред.) и так слаба, и даже среди крупных сетей не практикуется. В случае болезней населения это принесет прямую пользу некоей «крупной фармацевтической компании», создав постоянный источник клиентов для лечения болезней, которые не возникли бы без отравления населения. Помимо этого, выращивание ГМО-культур представляет собой огромный риск, связанный с перекрестным опылением и судебным преследованием фермеров за «кражу интеллектуальной собственности», – чтобы заставить их использовать запасы семян с ГМО, а не традиционные источники. Это уже произошло в США и Канаде. «Кто контролирует источники продовольствия, тот контролирует страну» — эта поговорка особенно актуальна в свете последних негативных событий. Грузии было бы гораздо лучше полностью отказаться от ГМО и использовать свою репутацию производителя натуральных продуктов в своих интересах.

Но опасными исследованиями в лабораториях занимаются не только американцы.

Великобритания традиционно имела сильное влияние в Закавказье и Центральной Азии, что позволяло ей оказывать давление на правящие элиты в бывших советских республиках. У Лондона, как и у Берлина, есть собственные программы военно-биологических исследований в регионе.

Может ли Великобритания спровоцировать утечку опасных патогенов и применить наступательное биологическое оружие в этих регионах, чтобы еще больше обострить конфронтацию с Россией и нанести ущерб Ирану и Китаю?