Сожрите друг друга: В Косово группировки сепаратистов сцепились за власть

Алексей Топоров.  
18.08.2026 16:44
  (Мск) , Белград
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Балканы, Косово, Политика, Сожрите друг друга


Сепаратистский край Косово накрывает очередной политический кризис, схожий с предыдущими, – победившая на выборах в Кувенд с незначительным отрывом паналбанская партия «Самоопределение» (Vetëvendosje) так и не смогла сформировать коалицию и новое «правительства».

«Мы хотим достичь соглашения, чтобы избежать новых выборов», – заявил «премьер-министр» Косово с техническим мандатом, сербофоб Альбин Курти.

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Сепаратистский край Косово накрывает очередной политический кризис, схожий с предыдущими, – победившая на выборах...

Причина дрязг – никто из крупных оппозиционных косовских партий не хочет сотрудничать с «Самоопределением», которое изначально считалось марионетками Демпартии США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Курти лукавит, не желая делиться властью, союзникам предлагается лишь «подчинение» и «унижение», заявила экс-«президент» Вьоса Османи, представляющая конкурирующую группировку сепаратистов.

А один из главарей партии криминально-политиканского клана Харадинаев – «Альянса за будущее» Косово, Даут Харадинай,  обвинил Курти в том, что тот рассчитывает вновь спровоцировать выборы в Косово, чтобы улучшить свой результат.

«Протесты, блокады станут ответом на действия Курти», – пригрозил Харадинай.

Кандидатура Альбина Курти не устраивает Дональда Трампа из-за его предельной сербофобии – именно он спровоцировал новую волну тотальных гонений на сербское меньшинство края. Нынешний хозяин Белого дома хочет иметь замиренные Балканы, как тыл для противостояния на Востоке.

В 2000 году у него уже получилось отправить Курти в отставку, инициировав через оппозицию вотум недоверия ему в Кувенде, сейчас команда Трампа также делает ставку на косовскую оппозицию, объединяя её через посольство против «Самоопределения».

В то же время американские демократы и ЕС поддерживают Курти, считая, что террором могут склонить Сербию к признанию независимости Косово и присоединению к антироссийским санкциям.

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