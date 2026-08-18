США, Турция и арабские страны могут убедить Россию согласиться на перемирие в Черном море, чтобы восстановить экспорт как украинского зерна, так и российской нефти.

Об этом в эфире видеоблога NemyriaLife заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в начале года наши руководители, Зеленский, и Буданов [террорист] официально говорили про «окно возможностей», боюсь, что «окно возможностей», которое было на осень, сейчас закрылось почти полностью.

За одним исключением – я допускаю, что через некоторое время могут быть переговоры о прекращении боевых действий на Чёрном море. Потому что там проблемы для обеих сторон.

Что является предпосылкой для реальных мирных переговоров? Военный паритет либо одинаковые потери для обеих сторон. И это подталкивает к переговорам. Ну и понимание того, что ситуация тупиковая, её не разрешить в пользу одной из сторон.

В целом в войне между Украиной и Россией сейчас такой тупиковой ситуации нет. У России есть опять преимущество. Вот весной было у нас преимущество из-за эффективных ударов по российскому тылу. Весной, в начале лета. А сейчас преимущество у россиян…

Но вот на Чёрном море ситуация патовая… И вот это может подтолкнуть к переговорам, в том числе и потому, что в этих переговорах заинтересованы третьи страны. Турция в первую очередь… Могут быть в этом заинтересованы арабские страны, страны Ближнего Востока, поскольку они активно покупают и наше зерно, и зерно российское…

И американцы. Если американцы для себя посчитают, что необходимо сейчас именно здесь начинать переговорный процесс, – там есть определённый интерес, это касается казахской нефти.

Был разговор телефонный между Джей Ди Вэнсом и Зеленским. 31 июля это было. Я тогда высказывал предположение, что, наверняка, это связано с ситуацией с казахским нефтяным терминалом и с тем, что наши бабахнули по танкерам, которые связаны с американскими нефтяными компаниями… Там американцы в доле, они – собственники, участвуют в этом нефтяном бизнесе как партнёры. Поэтому явно тут есть американский интерес», – разглагольствует Фесенко.