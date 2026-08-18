Зе-обслуга: Надеемся, что США, Турция и арабские страны продавят Россию на морское перемирие

Анатолий Лапин.  
18.08.2026 11:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 792
 
Война, Дзен, Россия, Украина


США, Турция и арабские страны могут убедить Россию согласиться на перемирие в Черном море, чтобы восстановить экспорт как украинского зерна, так и российской нефти.

Об этом в эфире видеоблога NemyriaLife заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США, Турция и арабские страны могут убедить Россию согласиться на перемирие в Черном море,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если в начале года наши руководители, Зеленский, и Буданов [террорист] официально говорили про «окно возможностей», боюсь, что «окно возможностей», которое было на осень, сейчас закрылось почти полностью.

За одним исключением – я допускаю, что через некоторое время могут быть переговоры о прекращении боевых действий на Чёрном море. Потому что там проблемы для обеих сторон.

Что является предпосылкой для реальных мирных переговоров? Военный паритет либо одинаковые потери для обеих сторон. И это подталкивает к переговорам. Ну и понимание того, что ситуация тупиковая, её не разрешить в пользу одной из сторон.

В целом в войне между Украиной и Россией сейчас такой тупиковой ситуации нет. У России есть опять преимущество. Вот весной было у нас преимущество из-за эффективных ударов по российскому тылу. Весной, в начале лета. А сейчас преимущество у россиян…

Но вот на Чёрном море ситуация патовая… И вот это может подтолкнуть к переговорам, в том числе и потому, что в этих переговорах заинтересованы третьи страны. Турция в первую очередьМогут быть в этом заинтересованы арабские страны, страны Ближнего Востока, поскольку они активно покупают и наше зерно, и зерно российское…

И американцы. Если американцы для себя посчитают, что необходимо сейчас именно здесь начинать переговорный процесс, – там есть определённый интерес, это касается казахской нефти.

Был разговор телефонный между Джей Ди Вэнсом и Зеленским. 31 июля это было. Я тогда высказывал предположение, что, наверняка, это связано с ситуацией с казахским нефтяным терминалом и с тем, что наши бабахнули по танкерам, которые связаны с американскими нефтяными компаниями… Там американцы в доле, они – собственники, участвуют в этом нефтяном бизнесе как партнёры. Поэтому явно тут есть американский интерес», – разглагольствует Фесенко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зе-обслуга: Надеемся, что США, Турция и арабские страны продавят Россию на морское перемирие

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора