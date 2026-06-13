Блокада Крыма. Местные жители сняли видео

Жители Крыма выкладывают ролики о ситуации на полуострове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жительница пгт Черноморское Мария рассказывает:

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«Я показываю на сегодняшний день в магазине, какие продукты есть, какая у нас обстановка. Сегодня утром я шла на работу. На двух заправках был бензин. Люди заправлялись. Вчера все мои знакомые, зять мой, все заправились тоже. Виталик, он правда простоял четыре часа в очереди, но он говорит: «Я и пришёл не утром».

Да, есть какие-то сложности, но не апокалипсис, конечно. Говорят, что у нас в посёлке вообще нет людей. Друзья мои, ну нет такого, что прямо нет людей – люди приезжают и подходят ко мне отдыхающие. Кто приезжал сюда, те, естественно, приезжают, но вы сами видите – люди есть на пляже.

Дело в том, что сегодня 12 июня. Для этого сезона, для этого времени года вполне достаточно людей, и тёплая вода», – комментирует автор.