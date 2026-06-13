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Блокада Крыма. Местные жители сняли видео

Анатолий Лапин.  
13.06.2026 16:28
  (Мск) , Москва
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Жители Крыма выкладывают ролики о ситуации на полуострове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жительница пгт Черноморское Мария рассказывает:

Жители Крыма выкладывают ролики о ситуации на полуострове, передает корреспондент <a href=«ПолитНавигатора». Жительница пгт Черноморское..." srcset="https://cdn.politnavigator.news/wp-content/uploads/2026/06/sevastopol.png 1138w, https://cdn.politnavigator.news/wp-content/uploads/2026/06/sevastopol-300x230.png 300w, https://cdn.politnavigator.news/wp-content/uploads/2026/06/sevastopol-768x590.png 768w" sizes="(max-width: 1138px) 100vw, 1138px" />

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«Я показываю на сегодняшний день в магазине, какие продукты есть, какая у нас обстановка. Сегодня утром я шла на работу. На двух заправках был бензин. Люди заправлялись. Вчера все мои знакомые, зять мой, все заправились тоже. Виталик, он правда простоял четыре часа в очереди, но он говорит: «Я и пришёл не утром».

Да, есть какие-то сложности, но не апокалипсис, конечно. Говорят, что у нас в посёлке вообще нет людей. Друзья мои, ну нет такого, что прямо нет людей – люди приезжают и подходят ко мне отдыхающие. Кто приезжал сюда, те, естественно, приезжают, но вы сами видите – люди есть на пляже.

Дело в том, что сегодня 12 июня. Для этого сезона, для этого времени года вполне достаточно людей, и тёплая вода», – комментирует автор.

Еще одна крымчанка по имени Татьяна показала, как обстоят дела на рынке и в одном из магазинов Ялты, отметив: нет ни дефицита, ни завышенных цен, а на парковках полно автомобилей, несмотря на попытку ВСУ создать топливный кризис.

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Метки:

English version :: Читать на английском Блокада Крыма. Местные жители сняли видео

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