В 2027 году ситуация на фронте сильно изменится в пользу России – Арестович

Вадим Москаленко.  
12.06.2026 22:32
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В 2027 году в России может полностью заработать спутниковая система «Рассвет», которая вернёт российской армии преимущество в связи.

Об этом на канале беглой журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил признанный в РФ террористом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2027 году в России может полностью заработать спутниковая система «Рассвет», которая вернёт российской...

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«Россия обладает рядом преимуществ, никуда они не делись. Более того, Россия обладает возможностью принять свои стратегические решения. Одно из примеров такого решения – это система «Рассвет».

То есть выведены первые 10 спутников, это российский аналог «Starlink», по сути. Если группировка достигнет, по оценкам наших специалистов, 450 спутников, а это где-то середина 27 года, если будут интенсивные пуски, и все будет хорошо.

То это будет уже очень существенным перебалансированием бесов в пользу российских возможностей в этой войне», – сказал Арестович.

«Потому что сейчас-то мы пользуемся безнаказанными возможностями, которые нам предоставляет система «Starlink». И особенными возможностями, которые нам предоставил Маск, скажем так.

Они же не сами по себе эти дроны такие классные, а потому что система управления и связи работает очень хорошо.

Если у России появятся такие возможности, чаша весов пойдет обратно в российскую сторону», – добавил он.

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English version :: Читать на английском В 2027 году ситуация на фронте сильно изменится в пользу России – Арестович

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