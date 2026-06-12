Украинское руководство пытается с помощью ксенофобских скандалов отвлечь внимание населения от своей коррупции.

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рано или поздно, маятник украинизации пойдет в другую сторону.

Понятно, что путать государство и скатываться до уровня банальной ксенофобии, русофобии – это абсолютная архаика, это село. Архаичный сельский менталитет.

Но, к сожалению, это вошло в политический мейнстрим, поскольку очень удобно, когда люди рвут себе чубы из-за Булгакова, они не смотрят наверх.

Пусть обсуждают снос памятника Булгакову, но не обсуждают «Династию», не обсуждают откаты на энергетике, что там пилится на оборонке. Разделяй и властвуй», – сказал Золотарев.