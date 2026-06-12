«Мы тебе этого не простим»: экс-посол угрожает польскому дипломату, отказавшемуся от украинского ордена

Украинским политикам не следует в случае лишения Владимира Зеленского польского ордена Белого орла отказываться от наград, полученных от Варшавы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему инициативы лишения Зеленского ордена за героизацию бандеровцев.

«Лишение ордена – это очень серьезный демарш. И Украине не следует бросаться орденами. Сейчас представители провластной партии уже щупают в парламенте, причем те, которые занимаются внешней политикой, говорят: «А если президент Зеленский бросит на стол орден, то Ющенко и Порошенко тоже бросят свои ордена?», – рассуждал экс-посол.

Он напомнил, что от украинского ордена отказался бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Дипломат заметил, что у него у самого есть польская награда [офицерский крест ордена «За заслуги перед Республикой Польша»].

«В отличие от Цихоцкого, я больше уважаю Польшу, чем он Украину. И пусть он меня услышит. Этот его поступок не останется забытым. То, что он был здесь во время полномасштабного вторжения, мы ценим, помним. Но то, что он сейчас сделал так демонстративно, это он просто делает свое реноме. Я бы тоже мог так сделать. Я так не сделаю. И прошу тех, кто получил польские ордена, не бросаться ими, потому что они даны за конкретные достижения в двухсторонних отношениях.

И не Цихоцкому решать, что мы достигли. И не Навроцкому решать, за что Зеленскому дали тогда орден. Страна, которая стоит на защите Польши, защищает восточный фланг. Пусть отбирает, только история не отберет этого», – трепался Чалый.