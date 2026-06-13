Одесса. ТЦК. Поржать, если бы не было так страшно

Очередных «баек из склепа» подвалило — одесские, самые упоротые тэцэкашники, дали показания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады. Хотелось бы предложить поржать над их объяснениями, если бы не было так страшно.

Возьмем нашумевший случай, когда тэцэкашники выкинули из буса годовалого ребенка. Они могилизировали мужика, гулявшего с семьей, на улице, а чтобы «не было воплей», запихнули в авто его жену и сына, залив всех троих из газового баллона. Отъехав в безлюдное место, просто выкинули их на обочину. Женщина получила синяки и ссадины, а мальчик попал в реанимацию с сотрясением мозга и множественными ушибами.

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Вот как описали этот беспредел «герои»:

«Женщина сама решила сесть в машину и кататься по району. Ее муж был признан годным к службе в тыловых частях и теперь служит в ТЦК. Пусть «жиночка» воспитывает ребенка [чудом выжившего] мужественным кОзаком, защитником Украины», — нагло и цинично заявил замначальника Одесского облТЦК Владимир Чабан.

Еще один дикий случай. На этот раз людоловы схватили водителя скорой помощи во время рабочего дня, то есть когда он должен был мчать на вызов. Его также залили газом, избили и, по словам мужчины, «стреляли по ногам». Могилизироваться водитель все равно отказывался, тогда его заковали в наручники и разбили голову прикладом. Когда пленника, уже без сознания, привезли в ТЦК, его отказались принимать — мол, весь в крови, всё нам запачкает. Такое вот западло — повезли в больницу, где он также попал в реанимацию с травмой черепа. Чтобы мужчина не сбежал, тэцэкашники попросили перевести его в изолированную закрытую палату.

Версия гестаповцев:

«В автобусе он начал вести себя неадекватно, ударился головой о косяк двери, и у него пошла кровь. Он не говорил кто он [да просто в «скорой» сидел — тоже просто так «по району катался»], не называл свои данные, а просто кричал», — отрапортовал и. о. начальника Болградского ТЦК Александр Жарченко и пожаловался, что долго пришлось отмывать бусификатор от крови.

Еще шедевральное объяснение. Участников нападения на автомойку — тэцэкашники, одетые по гражданке и в балаклавах, отловили всех сотрудников — попросили объяснить, почему, в нарушение закона, они были не в форме и с закрытыми лицами. И вот тут, вот прям верю!

«Мы делаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, для того, чтобы мы смогли выполнить все требования главнокомандующего ВСУ».

И под конец немного занимательной арифметики. За 2025-й год и первое полугодие 26-го в Одесский областной ТЦК поступило 3647 жалоб на людоловов. И это, надо понимать, не считая упрятанных под сукно и не принятых. К тому же, очевидно, что одинокие могилизированные, кого некому искать, или просто безденежные граждане, каковых большинство, жалоб не подают. ВСК поинтересовалась результатом проверок по фактам этих жалоб, на что получила ответ:

«Проведено 19 служебных расследований, по итогам которых нарушений не выявлено». Из 3647-ми!

«Отакои». И, да — по укро-законишке, ВСК может людоловов только пожурить, а преступления ТЦК расследуют сами ТЦК. У этого дна нет дна.