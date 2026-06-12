Пашинян тактически будет улыбаться русским, но стратегически продолжит курс на разрыв

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После формирования нового правительства Ереван понизит градус антироссийской повестки, но продолжит движение на Запад. Россия тоже ответит «улыбками», но продолжит курс на смещение Пашиняна.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский политолог-майданщик Виталий Кулик, которого связывают с украинскими спецслужбами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, сегодня свежеизбранный армянский президент направил поздравление россиянам по случаю Дня России.

«Скорее всего, после формирования правительства градус на противостояние с Россией пойдет на снижение. Ереван попытается найти точки соприкосновения с русскими и немножко отыграть назад многие вещи. Но стратегически будет реализация на заключение договора с Азербайджаном, Турцией – и уход от Карабахского негативного наследия в сторону межгосударственного сотрудничества», – прогнозирует Кулик.

Он напомнил, что Карабах имел важное символическое значение, поскольку Армения строила свою независимость «на карабахской мифологии» еще с 1987 года. Эксперт заметил, что декларация о независимости в Армени была принята раньше, чем на Украине, в Молдове или Грузии.

«Именно из-за Карабаха началась борьба за выход Армени из Советского Союза», – считает укро-политолог.

По его словам, на Карабахе долгое время строилась политическая идентичность Армении, теперь же поражение «карабахского клана» позволило Пашиняну «изменить эту идентичность».