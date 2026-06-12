Главный европейский адвокат Украины стал ее обвинителем – экс-посол Киева в Вашингтоне
Поднимая тему героизации бандеровцев Украиной, Польша пытается добиться блокирования перспективы ее членства в ЕС.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению укро-дипломата, таким образом Польше легче выставлять разные барьеры для Украины.
«Вот, кстати, пример. Ни с того ни сего поляки говорят: немцы предлагают остатки по деньгам в фонде [поддержки киевского режима] передать Украине. А поляки – нет-нет, подождите, наших 600 миллионов с самого начала там были, верните нам или мы сами будем определять. К сожалению, они будут пользоваться этим как механизмом», – сказал экс-посол.
Он говорит, что поляки якобы почувствовали, что Украина больше не особо нуждается в польской защите в ЕС, и потому часть польских политиков решили превратить Польшу из адвоката в прокурора.
«Так им ничего хорошего этот имидж не даст. Мы в одной лодке, Польша и Украина под угрозой российской агрессии. Если Польша думает, что их это не коснется, то, ну, настроений таких у польских военных нет», – сочинял Чалый.
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