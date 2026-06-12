«Осознали нашу силу»: на Украине расценили визит Абрамовича в Киев как слабость России

Игорь Шкапа.  
12.06.2026 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поездка российского миллиардера Романа Абрамовича на Украину и его встреча с диктатором Владимиром Зеленским якобы показывает готовность России смягчить свои требования к Украине.

Об этом заявил бывший постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поездка российского миллиардера Романа Абрамовича на Украину и его встреча с диктатором Владимиром Зеленским...

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«Это является свидетельством движения позиции России в направлении более конструктивного проведения переговоров. Это свидетельство осознания Россией изменения ситуации на фронте. И этом способ прощупывания позиции высшего руководства Украины относительно возможного изменения позиции», – трактует визит Абрамовича Тарасюк.

При этом экс-министр подчеркнул, что никаких оснований для изменения позиции Киева нет.

«Наоборот, Россия должна изменить свою позицию. Без изменения этой позиции – эти переговоры никуда не приведут», – заявил Тарасюк.

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English version :: Читать на английском «Осознали нашу силу»: на Украине расценили визит Абрамовича в Киев как слабость России

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