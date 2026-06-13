Не нужно эйфории от блокады Крыма – у нас большие проблемы на Донбассе, – СБУшник

Анатолий Лапин.  
13.06.2026 17:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 844
 
Дзен, Донбасс, Крым


Пока украинская пропаганда разгоняет кадры ударов по Крыму, на Донбассе гибнут остатки бандеровских гарнизонов.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока украинская пропаганда разгоняет кадры ударов по Крыму, на Донбассе гибнут остатки бандеровских гарнизонов....

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«Важно, чтобы мы не вошли в эту эйфорию, потому что реально на фронте ситуация сложная. И то, что мы можем сейчас так говорить, что мы останавливаем где-то врага, мы его на сто процентов не остановили.

Он продолжает где-то продвигаться, и для нас очень тяжелое направление – это Константиновка вообще, направление сосредоточенного удара и основного удара врага – это Донецкое направление.

И эта эйфория, она важна. Надо баланс держать между нормальной и информационной гигиеной, где действительно у нас ситуация стала сейчас лучше, мы должны об этом говорить. И, с другой стороны, действительно не перейти в эту эйфорию, что завтра победа и тем самым уже перестать уделять достаточное внимание нашей армии, и вообще войне, и силам оборон. Мы это уже проходили действительно и нам не надо делать таких еще ошибок», – побаивается Костенко.

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