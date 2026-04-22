Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Коммунистическая партия Китая не менее других наблюдателей учитывает опыт боевых действий, как на Украине, так и в ходе сопротивления Ирана американо-израильской агрессии.

Об этом на слушаниях в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ) заявил американский сенатор-республиканец Джо Уилсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Распространение дешёвых беспилотников, которые перехватываются с помощью дорогостоящих западных технологий, призвано свести на нет эффективность традиционных методов борьбы с этой угрозой и вынуждает западные страны тратить миллиарды на перевооружение. Коммунистическая партия Китая берёт это на заметку. Она создаёт собственную армию беспилотников. Пока отважные мужчины и женщины из ВС США противостоят этой оси зла, мы опираемся на опыт украинцев, которые уже не раз участвовали в боевых действиях. Украина заключает союзы с государствами Персидского залива, которым угрожает война в небе, волны иранских беспилотников и баллистических ракет. Защищая свою страну от геноцидального вторжения военного преступника Путина, Украина предлагает свои возможности союзникам, сражающимся с той же осью зла», – причитал Уилсон.