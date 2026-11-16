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Сербские органы по регулированию СМИ начали определять, к каким новостным материалам граждане могут получать доступ. Это произошло сразу после того, как на парламентских выборах в Сербии победил оппозиционный «Студенческий список».

Об этом сказано в обширном материале американского портала Breitbart News, в котором особое внимание уделено обращению главного редактора сербского телеканала «Инфромер» к президенту США с призывом предотвратить закрытие оппозиционного СМИ, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Меры, принятые сербским Регуляторным органом по электронным СМИ (REM) в отношении телеканала «Информер», стали предметом обсуждения в американских СМИ. 15 ноября портал Breitbart News опубликовал обширную статью под заголовком «В Сербии начинается цензура СМИ после победы на выборах студенческого движения», в которой действия сербского регулятора напрямую связываются с изменениями в политическом ландшафте, произошедшими после парламентских выборов 25 октября.

Американский портал особо отмечает, что ограничительные меры в отношении СМИ, симпатизирующих уходящей администрации, были приняты еще до формирования нового состава парламента и создания нового правительства.

В тексте подробно описываются меры, принятые REM в отношении телеканала «Информер»: семидневный запрет на трансляцию программы «Prve info», а также два запрета на показ программы «Коллегиум» – продолжительностью 10 и 15 дней соответственно (в общей сложности 25 дней).

Американский портал рассматривает все эти решения как часть более широкой волны санкций против телевизионных программ, которые общественность воспринимает как благосклонно настроенные по отношению к Вучичу. В этом контексте он также упоминает инициативы по аннулированию лицензии на вещание телеканала «Информер».

Значительная часть текста с американского портала посвящена заявлению главного редактора телеканала «Информер» Драгана Вучичевича, который, появившись в эфире в футболке с изображением президента США Дональда Трампа, призвал международное сообщество отреагировать на то, как в Сербии обходятся с его телеканалом.

«За 14 лет своего пребывания у власти Александр Вучич не закрыл ни одного телеканала и не подал в суд ни на одно СМИ – несмотря на то, что о нём публиковали самую гнусную грязь и чудовищную ложь», – также заявил Вучичевич.

В целом Breitbart News представляет действия REM как начало медиа-цензуры в Сербии, последовавшей за победой «Студенческого списка» на выборах, в то время как национальный регулятор обосновывает свои решения ссылками на нарушения правил освещения предвыборной кампании.

Как сообщал «Политнавигатор», в Сербии после победы прозападной оппозиции массово запрещают новостные программы.