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С сегодняшнего дня телеканалу «Информер», который поддерживал Александра Вучича, на протяжении недели запрещено транслировать утреннюю информационно-аналитическую программу. Также запрещены две программы новостей на телеканале «Kurir».

Главный редактор «Информера» Драган Вучичевич, который подвергся нападению на следующий день после победы оппозиции, уверен, что вещание его канала новые власти хотят полностью запретить, передает корреспондент «Политнавигатора».

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С 7:00 утра 10 ноября сербский телеканал «Информер» не транслирует программу «Prve info» – это связано с вступлением в силу семидневного запрета, наложенного Советом регулирующего органа в сфере электронных СМИ (REM). Вместо утренней новостной программы на экране появилась настроечная таблица с надписью «Информер ТВ».

Телеканал «Информер» накануне получил решение REM, временно запрещающее трансляцию передачи «Prve info», а также аналогичных по типу программ – вне зависимости от возможного изменения их названия или времени выхода в эфир.

Данная мера распространяется на утренний временной интервал с 7:00 до 8:30, то есть в течение ближайших семи дней телеканал «Информер» не сможет выпускать в эфир программы в этом формате. Но пока речь идет не о полном запрете деятельности телеканала, а лишь о временном ограничении на трансляцию определенного контента.

Получив официальное решение, главный редактор телеканала Драган Вучичевич назвал его незаконным и неконституционным, а также заявил, что подаст уголовные жалобы на членов Совета REM и инициирует судебное разбирательство.

Ранним утром 10 ноября Вучичевич сообщил в социальных сетях, что под дверью его дома находится наряд полиции, который хочет доставить его на допрос в прокуратуру, назначенный на 15:00 по заявлению представительницы «Студенческого списка» Сани Фриц. Таким образом, по мнению журналиста, ему хотели помешать посетить заседание Совета REM, который в тот же день рассматривал очередные санкции против «Информера» и других СМИ.

В итоге Вучичевич всё же попал на это заседание, где было принято решение начать расследование в отношении «Информера» по трём пунктам: содержание выпусков новостей 25 сентября и 11 октября, а также в связи с возможными нарушениями режима «предвыборной тишины» – по этому поводу, как сообщается, на данный телеканал было подано 26 жалоб.

Кроме этого, Совет REM на заседании 10 ноября наложил санкцию на телеканал «Kurir», запретив трансляцию программы «Дневник» сроком на один день, а программы «Вести» – на два дня, объяснив это «нарушениями закона об электронных СМИ и правил о защите прав человека».

Как сообщал «Политнавигатор», на следующий день после победы пробрюссельского «Студенческого списка» на досрочных парламентских выборах его сторонники штурмовали здание телеканала «Информер», ворвались в его студию и в нецензурной форме требовали от Драгана Вучичевича «просить прощения у сербского народа».