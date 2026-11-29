Вопрос капитуляции или победы Украины не определяется территориальным контролем того или иного региона страны.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вообще, капитуляция и победа — очень редкие вещи. 90% войн заканчиваются где-то посередине . Более того, никто от нас не требует капитуляции , даже Москва не требует капитуляци и. И, конечно, потеря Донецкой области , как в своё время потеря Луганской области, как потеря большей части Запорожской и Херсонской областей или Крыма, не является капитуляцией Украины », – сказал Бортник.

«Только победа или капитуляция» – насколько этот манипулятивный дискурс активно используется на самом деле для поддержания уровня, уровня мобилизованности и внутри общества для недопущения каких-то полноценных содержательных переговоров. Ведь между капитуляцией и победой огромное количество сценариев.

Он назвал территориальный вопрос «фейковой проблемой».

«Вопрос капитуляции или не капитуляции определяется не красивыми словами, не территориальным контролем. А сохранением или не сохранением суверенитета и способности Украины функционировать в будущем самостоятельно.

Я очень люблю любой квадратный метр украинской земли. Но мы должны понимать, что вопрос не в этом, что территориальный вопрос – это фейковая проблема. Он есть, но возводить его как главную проблему абсолютно неправильно, это фейк.

Главная проблема, которая геополитически сейчас решается, и которую в своё время Путин описывал в письмах госсекретарю НАТО и президенту США в 2021 году, это будущее европейской архитектуры безопасности. Это раздел сферы влияния.

В западную или в восточную сферу влияния, войдёт Украина или останется где-то посередине между ними в виде независимого субъекта, как в своё время оставалась Швейцария или Австрия после Второй мировой войны», – рассуждал укро-политолог.