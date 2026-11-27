Единственный способ остановить агрессивную Европу от войны с Россией – продемонстрировать им ядерный удар.

Об этом на канале «Breaking news» заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим все больше ударов по автобусам, школам и мирным жителям в ЛНР и ДНР. Каждый день мы получаем сообщения об обстрелах автобусов. У нас есть заминированные школы. Они запускали дроны. Украинцы запускали дроны до Брянска, чтобы минировать. Буквально сбрасывали мины на три школы и 17 детских садов, чтобы взорвать детей и семьи, которые приводят своих детей в школу.

Мы видим всё больше таких террористических атак, поскольку они проигрывают войну. Они впадают в отчаяние и становятся еще более бесчеловечными, чем были раньше.

К сожалению, мы видим режим, который никуда не денется. И мы видим режим, который готов продать всех до последнего шекеля, если им это сойдет с рук», – сказал Крапивник.