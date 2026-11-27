Крапивник: Есть рабочий способ остановить войну с НАТО – сбросить ядерную бомбу на Львов
Единственный способ остановить агрессивную Европу от войны с Россией – продемонстрировать им ядерный удар.
Об этом на канале «Breaking news» заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы видим все больше ударов по автобусам, школам и мирным жителям в ЛНР и ДНР. Каждый день мы получаем сообщения об обстрелах автобусов. У нас есть заминированные школы. Они запускали дроны. Украинцы запускали дроны до Брянска, чтобы минировать. Буквально сбрасывали мины на три школы и 17 детских садов, чтобы взорвать детей и семьи, которые приводят своих детей в школу.
Мы видим всё больше таких террористических атак, поскольку они проигрывают войну. Они впадают в отчаяние и становятся еще более бесчеловечными, чем были раньше.
К сожалению, мы видим режим, который никуда не денется. И мы видим режим, который готов продать всех до последнего шекеля, если им это сойдет с рук», – сказал Крапивник.
«Если эта волокита будет продолжаться, единственный способ остановить ядерный обмен с Западом – это сделать что-то достаточно решительное, чтобы продемонстрировать, что такое ядерная война.
Например, сбросить ядерный заряд на Львов, дать им 24 часа на то, чтобы покинуть город, и сделать из этого пример. Это не часть НАТО, и этого может быть достаточно, чтобы привести европейцев в чувство и вернуть им здравый смысл.
Но прискорбно то, что я не знаю, будет ли даже этого достаточно. Европейцы сейчас пытаются собрать всех украинских мужчин в своих странах, и отправить их воевать, просто чтобы продолжать эту войну.
К сожалению, я не знаю, как остановить европейцев, не доводя дело до большой войны. К сожалению, похоже, что у них нет стоп-крана в этом несущемся поезде, в который они все сели», – подытожил он.
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