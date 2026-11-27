Безнаказанно убивающая поляков Украина не заслуживает на военную помощь от Варшавы.

Об этом на канале Cyprian Majcher заявил один из самых известных польских музыкальных журналистов, многолетний ведущий легендарных музыкальных программ на Польском радио Роман Роговецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Роговецкий напомнил, что Венгрия, Болгария, Словакия и Чехия отказались от военной поддержки Украины

«Но только не мы. Наш премьер-министр заявил: «Я смогу убедить их внести свой вклад, потому что это необходимо — это наша война». Прежде всего, что это за риторика о «нашей войне»? На мой взгляд, конфликт, разворачивающийся по ту сторону нашей границы, — это братоубийственная война», – сказал Роговецкий.

Он обратил внимание на парадокс: с одной стороны, утверждается, что Россия готова напасть на Польшу, с другой – Польша сама себя обезоруживает помощью Украине.

«Россия значительно активизировала свои военные действия — шаги, которые почти наверняка плохо закончатся для нашего соседа и приведут к новой волне беженцев. А с другой стороны, когда видишь эти роскошные автомобили премиум-класса, когда заходишь в ресторан в Варшаве и слышишь русскую речь (заметьте, не украинскую!) — и понимаешь, что эти люди чувствуют себя совершенно вольготно. Видишь эти дорогие машины высшего класса, и в то же время постоянно слышишь сообщения о коррупции на самых высоких уровнях на Украине», – отметил гость эфира.

«И вот, глядя на все это, задаешься вопросом: почему мы вообще терпим этот цирк? Ведь если человек, который сейчас стоит во главе Киева — бывший актер, можно ли его вообще назвать политиком?», – добавил он.

Он рассказал, какое событие заставило его изменить отношение к Украине.