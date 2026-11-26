Украинская война имеет важное значения для противостояния Запада Китаю.

Об этом в эфире Militarnyi Podcast заявил экс-советник президента США по вопроса нацбезопасности оголтелый ястреб-русофоб Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Главная угроза для Запада XXI веке не в географическом смысле, а в глобальном масштабе – это ось Китай-Россия. Нет сомнений, что Китай оказал России огромную помощь в войне на Украине посредством дополнительных закупок российской нефти и газа, путем отмывания российских финансовых активов через непрозрачную финансовую систему Китая на международных рынках, поставками компонентов оружия, помогая Северной Корее участвовать в войне на стороне России, работой с Ираном. Это формирующаяся, но еще не законченная ось», – считает Болтон.

Он напомнил, что СССР и Китай долгое время были союзниками после Второй мировой войны.

«Китай, безусловно, будет ожидать от России помощи во многих отношениях, если он предпримет какие-либо действия против Тайваня или в Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море или на своих азиатских сухопутных границах. Это то, что мы все должны учитывать.

И то, что происходит на Украине, очень волнует военных планировщиков в Пекине. Если они увидят недостаток решимости Запада там, они придут к выводу, что будет недостаток решимости Запада в отношении Тайваня или любой другой проблемы в Восточной или Южной Азии.

Поэтому эти отношения в глобальном масштабе очень важны, и американцам нужно больше думать об этом», – заявил Болтон.