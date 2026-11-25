Иноагент Латынина: «Зеленский – идеальный для России противник в войне на истощение»
Европейцам гораздо дешевле оставлять украинскую армию в распоряжении Зе-коррупционеров с золотыми унитазами, чем реально самим содержать ВСУ.
Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила уехавшая из РФ либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В «Московском комсомольце» была опубликована статья о том, что, дескать, снята с Зеленского вот эта вот неприкосновенность. Понятно, что такие новости публикуются не в «Московском комсомольце». А это и выглядит как PR-операция с целью, допустим, заставить Зеленского меньше бывать в Украине и расшатать его внутреннее равновесие.
Соответственно, я не думаю, что реально, Зеленскому что-то грозит хотя бы потому, что Зеленский для России сейчас идеальный противник в войне на истощение. Он всё глубже и глубже Украину насаживает на вилы – в ситуации, когда других выходов нету», – сказала иноагент.
«Соответственно, Зеленский также для Европы абсолютно идеальный червяк. Потому что, когда вы имеете дело с коррумпированной властью, она просто гораздо дешевле стоит. Когда у вас есть Борщаговка, когда вы понимаете, что представьте себе, завтра Зеленский скажет европейцам: «Платите моим солдатам большие деньги».
Понятно, что золотой унитаз по совокупности стоит гораздо дешевле. А Украина, в связи с Борщаговкой, вот эта торговля человечиной – будет находиться на самообеспечении», – добавила Латынина.
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