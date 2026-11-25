Европейцам гораздо дешевле оставлять украинскую армию в распоряжении Зе-коррупционеров с золотыми унитазами, чем реально самим содержать ВСУ.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила уехавшая из РФ либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «Московском комсомольце» была опубликована статья о том, что, дескать, снята с Зеленского вот эта вот неприкосновенность. Понятно, что такие новости публикуются не в «Московском комсомольце». А это и выглядит как PR-операция с целью, допустим, заставить Зеленского меньше бывать в Украине и расшатать его внутреннее равновесие.

Соответственно, я не думаю, что реально, Зеленскому что-то грозит хотя бы потому, что Зеленский для России сейчас идеальный противник в войне на истощение. Он всё глубже и глубже Украину насаживает на вилы – в ситуации, когда других выходов нету», – сказала иноагент.