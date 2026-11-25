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Чтобы получить место за столом переговоров по Украине, Европе нужен рычаг давления на Россию, которым могла бы стать конфискация замороженных активов Центробанка РФ.

Об этом на канале Szkice Wschodnie заявил аналитик Польского института международных дел Даниэль Щелиговский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт заметил, что Европе непросто оказаться за столом переговоров по Украине, поскольку «остальные не хотят нас там видеть».

«Чтобы попасть туда, нужно пробиваться силой. Но мы не пробиваемся — мы, я бы даже сказал, буквально стоим на коленях и умоляем. Разумеется, окружающие это видят, вероятно, с чувством жалости. Что же касается предложения Путина о том, чтобы европейские лидеры приехали в Москву излагать свои позиции — это же пощечина, это просто попытка унизить Европу. Впрочем, я не исключаю, что кто-то — один или двое — все же может туда отправиться. И тогда повторится то, что мы уже видели в 2021 или 2022 году накануне вторжения», – рассуждал Щелиговский.

По его словам, ворос не в политической воле, а в наличии надлежащих инструментов.

«Иными словами, нужны рычаги давления на Россию. Если спросите, есть ли такие рычаги под рукой — конечно, есть. В Европе находятся огромные суммы российских денег — средства, которые следовало конфисковать давным-давно. Их можно было бы использовать, чтобы создать проблему, а затем представить себя же в качестве тех, кто эту проблему решает», – предлагает поляк.

Он добавил, что именно так действуют русские.