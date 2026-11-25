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Венгрия не будет участвовать в кредите ЕС Украине на 45 млрд евро и призывает уважать выбор Будапешта.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на совместной с диктатором Зеленским пресс-конференции в Закарпатье, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинская журналистка спросила Мадьяра, поддерживает ли Венгрия открытие ещё двух кластеров для Киева, а также внесение финансирования Украины в долгосрочный бюджет ЕС.

«С начала войны Венгрия поддерживает гуманитарными средствами Украину, большими суммами. И в дальнейшем Украина может рассчитывать на нас. Но Венгрия на данный момент в трудной ситуации переняла бюджет от предыдущей власти с большим дефицитом и не можем увязать семилетний бюджет ЕС с финансированием Украины. Мы поддерживаем медициной, энергетическими и инфраструктурными средствами Украину, Закарпатье, мобильными шелтерами. И мы хотели бы за собой получить в Европейском Союзе свободу, что, если человек помогает, тогда пусть он помогает так, как он считает это наиболее целесообразным», – ответил венгерский премьер.

Касательно членства, Мадьяр заверил, что Венгрия не будет мешать открытию последних кластеров переговоров, однако подчеркнул, что «ускоренного пути в ЕС нет».

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