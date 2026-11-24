Европейцы и Германия, в частности, всё ещё в фарватере стремлений к уничтожению России, однако надежды тают, и уже проскальзывают голоса о том, чтобы хотя бы вернуть всё как было.

Об этом на канале «Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот же Мерц чётко заявил, над этим у нас много издевались. Он сказал, что поддержка киевского режима для него важнее каких-то внутренних проблем. Назвали внутренние проблемы на пресс-конференции – а почему вы не уделяете внимания. Он сказал: поддержка киевского режима важнее. Над ним стали издеваться. А он сказал правду! В той системе координат поддержка киевского режима может привести к тому, что Россия рухнет, и тогда будут решены эти внутренние проблемы. Других способов в той системе координат, в которой развивается сейчас Европа, не существует. И европейские элиты сейчас пока доигрывают эту тему», – сказал Шишкин.

В то же время он добавил, что «к сожалению, они не идиоты», и понимают, что раз за 4 года не удалось, «то, может, и к 2030 г. не выгорит».

«Если тогда они пошли ва-банк и сделали стопроцентную ставку на крушение России, то сейчас начинается поиск вариантов. Один из промежуточных ходов – на днях бывшие канцлеры Меркель и Шольц вдруг заговорили, что Россия, конечно, страшная и нехорошая, но с ней надо иметь дело – разговаривать, договариваться, даже торговать. То есть, такой вариант, что Россия не рушится, там всё плохо, но, может быть, удастся хотя бы вернуть Россию в русло тех отношений, которые иначе как колониальными, назвать невозможно», – рассуждал политолог.

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