«Жить станет тяжелей, но вам не привыкать» – украинцев уговаривают на новый удар по Крымскому мосту
Атаки по Крымскому мосту должны продолжаться даже несмотря на то, что спровоцируют ужесточение ударов по Киеву.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть одно принципиально различие: в Киеве шесть мостов, а между украинским Крымом и материковой Россией – один мост. Поэтому наши шансы блокировать этот путь выше, чем шансы России полностью разделить два берега Днепра.
Но с Крымским мостом связан другой страх украинцев – что это настолько важный символ для путинской власти, что он является для него «красной линией», и наши удары по нему спровоцируют какой-то сумасшедший ответ Путина, и следующий уровень разрушения Украины», – рассуждал Кулеба.
Он подчеркнул, что до ядерного удара по Украине не дойдёт, а всё остальное – не страшно.
«Интенсивность ракетно-дроновых атак на Украину сегодня находится на своём пике. И я даже не представляю, какое ещё супер-ужасное наказание Путин может для нас придумать.
Ну, соберётся он на ещё одну массированную атаку, ну так такие атаки уже были. Ничего принципиально нового.
Поэтому, в сухом остатке: жить и двигаться между правым и левым берегом в Киеве будет крайне сложно из-за того, что по мостам будут бить. Но разорвать логистику между левым и правым берегом – крайне маловероятно», – добавил он.
При этом стоит подчеркнуть, что хотя Кулеба назвал Крым украинским, он ни словом не обмолвился о людях, которые там живут и страдают от ежедневных украинских атак по полуострову и мосту.
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