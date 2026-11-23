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Атаки по Крымскому мосту должны продолжаться даже несмотря на то, что спровоцируют ужесточение ударов по Киеву.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть одно принципиально различие: в Киеве шесть мостов, а между украинским Крымом и материковой Россией – один мост. Поэтому наши шансы блокировать этот путь выше, чем шансы России полностью разделить два берега Днепра. Но с Крымским мостом связан другой страх украинцев – что это настолько важный символ для путинской власти, что он является для него «красной линией», и наши удары по нему спровоцируют какой-то сумасшедший ответ Путина, и следующий уровень разрушения Украины», – рассуждал Кулеба.

Он подчеркнул, что до ядерного удара по Украине не дойдёт, а всё остальное – не страшно.