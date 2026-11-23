Скоро Украина начнёт удары по кораблям Балтийского флота, – бандеровский эксперт
Украина готовит массированные удары по балтийскому региону от Ленинградской до Калининградской области, и сейчас лишь прощупывает уязвимости российской обороны на этих направлениях.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Тропинку-дорожку вдоль границы России с Беларусью мы уже проложили, мы по этой границе достаточно эффективно проходим. Проходим к Усть-Луге, я жду сейчас такой серьезный заход на Приморск.
И ожидаю также, что, скорее всего, эта ночная операция по этому Балтийску, была именно в разведывательных целях, потому что русские там гасили в воздухе всем, чем могли.Очень много они там выпускали всяких очередей, что-то летало, летало – нигде никаких сообщений, что-то где-то упало.
И я думаю, что, скорее всего, мы это летали с разведывательной целью для того, чтобы обнаружить, где что там находится: где находится ПВО, где находится система радиолокационная, где находятся средства РЭБ, вообще все, что есть.Ну, чтобы снять, чтобы понять, куда мы будем заходить в гости…
В этом Балтийске находятся не просто там какие-то катера,— это штаб Балтийского флота, и там есть целая куча, там есть сторожевые фрегаты, там есть корветы, есть малые ракетные катера, есть противолодочные, даже есть две подводные лодки. Дизельные, но они способны ходитьпо Балтике», – заявил Криволап.
English version :: Читать на английском Скоро Украина начнёт удары по кораблям Балтийского флота, – бандеровский эксперт