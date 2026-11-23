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Украина готовит массированные удары по балтийскому региону от Ленинградской до Калининградской области, и сейчас лишь прощупывает уязвимости российской обороны на этих направлениях.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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