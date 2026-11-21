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Запрет на выезд в течение 5 лет, который Молдова наложила на президента Приднестровья Вадима Красносельского, не имеет никакой юридической силы, поскольку Красносельский является молдавским гражданином. Поэтому Молдова должна возбудить против него уголовное дело.

Об этом украинский политолог Артем Филипенко заявил молдавскому пропагандистскому ютутб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Определенные лазейки все равно остаются. В конце-концов, в Молдове есть закон, предусматривающий ответственность за сепаратизм. Этот закон не применяется по отношению к верхушке приднестровских сепаратистов. Но, как только господин Красносельский перестанет быть так называемым президентом ПМР, кто будет мешать Молдове возбудить уголовное дело?» – сказал Филипенко.

По его словам, после возбуждения уголовного дела Кишинев будут иметь юридическую возможность наложить ограничения на передвижение Красносельского.

Молдова заявила, что запрещает президенту ПМР выезд со своей территории на пять лет после того, как президент РФ Владимир Путин наградил Красносельского орденом Почета.

Президентские выборы назначены в Приднестровье на 13 декабря.