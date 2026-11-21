«За время СВО мы сбили 6 дронов. Это колоссальный опыт!» – глава МИД Румынии
Министр иностранных дел Румынии Дан Некулаеску похвалился, что армия его страны получает опыт в условиях российской СВО на Украине.
«За эти четыре года агрессии России против Украины мы тоже кое-чему научились…Мы единственные союзники, которые сбили столько беспилотников. По-моему, мы сбили шесть или семь… Боеготовность и возможности румынской армии улучшаются, и это хорошо», – сказал он в интервью польскому ТВ.
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У жителей прифронтовых регионов России, где каждую ночь сбиваются десятки и сотни вражеских БПЛА, слова Некулаеску могут вызвать лишь иронию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Румынский министр продолжил надувать щёки:
«Я думаю, что то, что мы наблюдаем в последнее время в Черном море, это проверка нашей реакции и нашей решимости… Почти каждый день мы поднимаем в воздух истребители, наши команды отправляются на помощь терпящим бедствия морякам в Черном море… Юго-восточная часть Румынии находится в состоянии постоянной боевой готовности, что, конечно, напрямую влияет на население», – рассказал Некулаеску.
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