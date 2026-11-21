Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр иностранных дел Румынии Дан Некулаеску похвалился, что армия его страны получает опыт в условиях российской СВО на Украине.

«За эти четыре года агрессии России против Украины мы тоже кое-чему научились…Мы единственные союзники, которые сбили столько беспилотников. По-моему, мы сбили шесть или семь… Боеготовность и возможности румынской армии улучшаются, и это хорошо», – сказал он в интервью польскому ТВ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

У жителей прифронтовых регионов России, где каждую ночь сбиваются десятки и сотни вражеских БПЛА, слова Некулаеску могут вызвать лишь иронию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Румынский министр продолжил надувать щёки:

«Я думаю, что то, что мы наблюдаем в последнее время в Черном море, это проверка нашей реакции и нашей решимости… Почти каждый день мы поднимаем в воздух истребители, наши команды отправляются на помощь терпящим бедствия морякам в Черном море… Юго-восточная часть Румынии находится в состоянии постоянной боевой готовности, что, конечно, напрямую влияет на население», – рассказал Некулаеску.

Читайте также: «Только не бросайте нас»: Румыния вслед за Польшей готова оплачивать пребывание войск США на своей территории