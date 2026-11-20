Это США виноваты в том, что организовали госпереворот на Украине и свергли законно избранного президента, поэтому винить в происходящем одну только Россию неверно.

Об этом в интервью The NewYork Times заявил американский миллиардер Илон Маск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу рассказать вам об этой войне, ее истоках и истории гораздо больше, чем думаю кто-либо другой. Потому что я не могу понять, как правильно поступить. И меня беспокоит то, что с моральной точки зрения этот конфликт, в котором каждый день гибнут тысячи детей и границы не меняются, это неправильно. И я считаю, что любой, кто это поддерживает, – ужасный человек или просто не продумал проблему до конца. И вам следует сочувствовать не только украинским парням, которые гибнут, но и российским, потому что их призывают и заставляют идти на передовую. Никто добровольно не пойдет на передовую, чтобы погибнуть от удара беспилотника. И теперь эти, ну вы понимаете, эти сыновья никогда больше не увидят своих родителей. Дети этих мужчин никогда больше не увидят своих отцов. Представьте, если бы это был ваш сын или ваш отец. И я считаю, что слишком много разговоров о том, что Украина хорошая, а Россия плохая. Все, что делается с русскими, можно оправдать. Это не честно и ужасно так говорить», – снимал с себя ответственность миллиардер.

«Действительно, с точки зрения вторжения, Россия – агрессор. Но также верно и то, что мы, Америка, устроили переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. И без помощи Госдепартамента США и других ведомств этого бы не произошло. Это явно наступательные действия», – прикидывался объективным комментатором лицемерный морализатор Маск.

Напомним, компании Маска обеспечивают поддержку Украине, в частности, предоставляя доступ к спутниковой сети Starlink, которая используется для наведения дронов и ракет в том числе по гражданским целям на территории РФ.