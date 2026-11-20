Украинский фронт рухнет, если компания SpaseX перестанет оказывать ему поддержку.

Об этом в интервью The New York Times заявил владелец компании, американский миллиардер Илон Маск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Маск назвал себя главным частным инвестором в украинскую оборону:

«Нет ни одного частного лица, которое помогло бы Украине больше, чем я. Я позаботился о том, чтобы Старлинг был на Украине еще до российского вторжения. А когда Россия вторглась, она отключила всю связь: все вышки сотовой связи, все оптоволоконные кабели и все системы спутниковой связи. Осталась только одна система, которую не смогли отключить – Starlink, и если бы у них не было Starlink – вся их линия обороны рухнула бы, потому что у них не было бы связи, а у России была бы. Итак, Starlink до сих пор обеспечивает связь для украинских военных и для Украины в целом. Если мы отключим Starlink, весь украинский фронт немедленно рухнет. Так что, на мой взгляд, это невероятно проукраинская позиция», – заявил Маск.

Бизнесмен при этом подтвердил, что ограничил скорость работы Starlink, но подчеркнул, что не имеет отношения к его военной версии Starshield:

«С самого начала я говорил, что Starlink — это гражданская система. Она не предназначена для нанесения ударов с помощью дронов, в результате которых гибнут люди. Если вы хотите заниматься этим, вам нужно использовать Starshield, которая представляет собой отдельную систему, контролируемую правительством США. Но не просите меня, как частное лицо, принимать решение о нанесении ударов, которые иногда приводят к гибели невинных людей, а не только солдат. Это не моя компетенция. И все же нас постоянно к этому подталкивают, что на мой взгляд возмутительно и неприемлемо. В системе есть ограничение скорости, которое соответствует максимально допустимой скорости на дорогах Украины, которая, по-моему, составляет около 130 км в час. То есть вы можете ездить с любой скоростью до 130 км в час. Вот и все. Итак, знаете, я уже не раз говорил, если от вас хотят, чтобы вы совершили наступательную военную операцию, то это должна быть система Starshield, при которой решение об уничтожении цели принимает военное ведомство, возможно, в конечном счете президент, но не я. И так оно и будет. Таковы правила, которые действуют с самого начала и уже много лет. Сейчас меня пытаются заставить их изменить, но я не собираюсь этого делать».

При этом, Маск назвал диктатора Зеленского лжецом, который под видом Starlink пытается пользоваться военной Starshield:

«Не хочу вас шокировать, но Зеленский не всегда говорит правду… Он лжет. На самом деле он говорит, что хочет использовать Starlink для военных наступательных операций», – заявил Маск.

Отметим, что пользование услугой Starlink, терминалы которой массово распространялись в ВСУ стоит порядка 2,5 тыс. долларов в месяц. В то время как военная Starshield с зашифрованной связью обойдется около 35 тыс. долларов в месяц.

Читайте также: Военный эксперт: Роль Starlink в ударе по Крымскому мосту – ключевая.