В антироссийской войне заинтересованы только европейские политические карлики – британский политик
Большинство европейских политиков, поддерживающих антироссийсскую войну на Украине, являются политическими карликами, которые скоро лишатся должностей.
Об этом на канале покинувшей Украину журналистки Дианы Панченко заявил лидер Рабочей партии Великобритании, депутат парламента семи созывов Джордж Галлоуэй, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это какая-то стая лающих чихуахуа в лице Европейского Союза. Это политические карлики в лице Макрона, который совсем скоро уже покинет свой пост. Кто такой Мерц, который тоже не доживет до Рождества, пожалуй?
И, конечно, вот эта европейская экономика, которая трещит по швам, и гнев европейской общественности, который мы сейчас видим на улицах европейских столиц, вот эти продолжающиеся демонстрации», – сказал Галлоуэй.
«Мы видим, что только Европейский Союз и его элиты заинтересованы в продолжении этой войны.
Но если посмотреть внимательно, то это армия политических карликов, которые пытаются бороться за продолжение этой войны. Не только метафорические карлики, но и вполне буквальные.
Карлик Зеленский, карлик Макрон и политический карлик Мерц. Ну и, конечно, нужно добавить сюда Энди Бернема, который, безусловно, сейчас не имеет никакой поддержки в собственной стране. У него нет какого-либо политического мандата. И, тем не менее, он упрямо продолжает поддерживать эту войну», – отметил политик.
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