Удары бандеровцев по Крымскому мосту – ещё одна причина, по которой России придётся расширять сухопутный коридор, чтобы обезопасить трассу «Новороссия» для снабжения полуострова по суше.

Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи в Китае заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В продолжение вопроса про удар по Крымскому мосту. Он пока будет восстанавливаться, но там миллионы людей. Как их кормить будем?» – спросили президента.

«Так я же сказал, что мы ничего не перевозили из военных грузов по этому мосту. И даже не перевозили нефтепродукты. Мы же их как-то доставляли туда. Также будем доставлять и другие грузы, и продукты. Мы всегда говорили о том, что мы должны связать Крым и оставшуюся другую часть территории РФ по суше. Потому что представители киевского режима всегда говорили о том, что они хотят уничтожить Крымский мост. Мы создали такую возможность – двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской области. И мы будем только усиливать там свое присутствие, в том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно», – сказал Путин.