«В Крыму миллионы людей. Как их кормить будем?» – вопрос Путину
Удары бандеровцев по Крымскому мосту – ещё одна причина, по которой России придётся расширять сухопутный коридор, чтобы обезопасить трассу «Новороссия» для снабжения полуострова по суше.
Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи в Китае заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В продолжение вопроса про удар по Крымскому мосту. Он пока будет восстанавливаться, но там миллионы людей. Как их кормить будем?» – спросили президента.
«Так я же сказал, что мы ничего не перевозили из военных грузов по этому мосту. И даже не перевозили нефтепродукты. Мы же их как-то доставляли туда. Также будем доставлять и другие грузы, и продукты.
Мы всегда говорили о том, что мы должны связать Крым и оставшуюся другую часть территории РФ по суше. Потому что представители киевского режима всегда говорили о том, что они хотят уничтожить Крымский мост.
Мы создали такую возможность – двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской области. И мы будем только усиливать там свое присутствие, в том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно», – сказал Путин.
«И будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которая называется «Новороссия». Кстати говоря, это непростая работа. Мне это отчасти даже напоминает Дорогу жизни во время войны по льду Ладожского озера. У нас там и потери есть. Как правило, гражданские люди, водители ведут себя героически.
Мы будем делать все для того, чтобы защитить их, защитить эту трассу и отодвигать дальше противника на этом направлении. Так же, как и на других направлениях, создавая полосы безопасности вдоль нашей границы. Так что и это тоже будет последствием ударов по Крымскому мосту», – добавил президент.
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