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Страны Европы должны вооружать и финансировать Украину до тех пор, пока Россия не согласится на требования нацистов.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давно ставки для Европы не были такими высокими. Сегодня утром Трамп и Путин в Китае говорили о войне на Украине. Здесь, в Берлине, мы вместе формируем свою позицию. Мы хотим для Украины справедливого и долгого мира. Мы хотим больше безопасности для Европы. Пока в этом сохраняется необходимость, мы будем продолжать поддержку Киева. Когда дойдёт до мирных переговоров, мы подключимся к ним. Успешными могут быть только переговоры с Украиной и Европой, вместе. Ялтинский формат не принесёт мир! Встреча в Шэньчжэне была просто фотосессией. А мы сегодня достигли в нашем деле нескольких целей», – вещал немец.

Он подчеркнул, что «коалиция» договаривалась финансировать и вооружать Украину и в 2027 году, в том числе выделить бандеровцам дополнительный кредит в размере 45 миллиардов.