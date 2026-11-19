«Россия слаба! Вооружим Украину» – Мерц похвалил Зеленского за удар по Крымскому мосту
Страны Европы должны вооружать и финансировать Украину до тех пор, пока Россия не согласится на требования нацистов.
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давно ставки для Европы не были такими высокими. Сегодня утром Трамп и Путин в Китае говорили о войне на Украине. Здесь, в Берлине, мы вместе формируем свою позицию.
Мы хотим для Украины справедливого и долгого мира. Мы хотим больше безопасности для Европы. Пока в этом сохраняется необходимость, мы будем продолжать поддержку Киева.
Когда дойдёт до мирных переговоров, мы подключимся к ним. Успешными могут быть только переговоры с Украиной и Европой, вместе. Ялтинский формат не принесёт мир!
Встреча в Шэньчжэне была просто фотосессией. А мы сегодня достигли в нашем деле нескольких целей», – вещал немец.
Он подчеркнул, что «коалиция» договаривалась финансировать и вооружать Украину и в 2027 году, в том числе выделить бандеровцам дополнительный кредит в размере 45 миллиардов.
«Мы предоставляем эту поддержку, чтобы Украина могла обороняться так долго, как это необходимо. Для того, чтобы сделать возможными переговоры с позиции силы.
То, что Украина повредила Крымский мост – это чёткое предупреждение и знак слабости России!
Эта война должна закончиться так, чтобы Украина сохранила территориальную целостность. Должны быть сильные гарантии безопасности, и Украина должна быть привлечена к европейской системе безопасности», – добавил германский канцлер.
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