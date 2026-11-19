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Закарпатье и другие западенские регионы Украины цинично пользуются гуманитарной ситуацией в Киеве и по стране, взвинчивая цены на недвижимость – «но расплата будет колоссальная».

Об этом на канале объявленного РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил экс-советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как правило, рынок действует на таких вот этапах крайне иррационально. И то, что мы уже наблюдаем, это то, что растёт цена на недвижимость, на покупку недвижимости в западных регионах. В том же Закарпатье, прежде всего, которое вообще – как бы вроде и не находится, судя по ценам, в Украине – и вообще к Украине особенного отношения не имеет. Но расплата будет колоссальная. Опять-таки переход к новому статус-кво будет означать, что произойдёт моментальное снижение цены на недвижимость. И поэтому покупка сейчас на пике, просто в поисках более безопасного места, его можно понять чисто с человеческой точки зрения. Но с экономической или с финансово-экономической точки зрения – расплата будет значительная. В плане того, что потом цена за квадратный метр в тех регионах начнёт не просто уменьшаться, она начнёт падать настолько быстро, что выиграет тот, кто первый успеет продать», – прогнозирует Устенко.

«Комфорт во время войны стоит дорого, и понятно, что безопасность стоит ещё дороже, и поэтому там мы и наблюдаем этот рост цен в текущем моменте. Но опять-таки, это в текущем моменте. А дальше ситуация может развиваться, и даже не может, а будет развиваться совершенно в другом направлении, это тоже понятно. И то, что цена на аренду снижена в Киеве, тоже объективно, потому что опять-таки вопрос безопасности, и этот переезд с левого на правый берег, кажется вполне логичным», – добавил укро-экономист.

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