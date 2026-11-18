Многие украинские аграрии оказались в настолько затруднительном положении из-за отсутствия экспорта и повышения налогов, что вынуждены продавать землю.

Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявила депутат Ивано-Франковского областного совета, председатель Постоянной комиссии Совета по вопросам аграрной политики Арина Кнышук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, как экспортоориентированная страна, сейчас имеем огромные проблемы с экспортом продукции. С июля месяца порты Одессы фактически закрыты для реализации нашей продукции. А через Одессу шло около 80% всего экспорта.

Поэтому сейчас, во-первых, просели цены. Во-вторых, выросли цены на затратную часть, то есть на дизель и минеральные удобрения, на налоги, на зарплату.

Поэтому, фермеры не могут продать свою продукцию, и жить очень и очень тяжело», – сказала Кнышук.