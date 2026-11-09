В этом году на Украине сгниёт 30 миллионов тонн агропродукции – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
09.11.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Из-за морской блокады, в этом году Украина потеряет основную статью своего экспорта.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за морской блокады, в этом году Украина потеряет основную статью своего экспорта. Об этом...

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«Аграрный сектор остается основой украинского экспорта. В 2025 году агропродукция обеспечивала около 56% товарного экспорта Украины, а в I квартале 2026 года ее доля выросла до 60%. Это миллиарды долларов валютной выручки, рабочие места, налоги и финансирование государства.

Особенно показательна статистика зернового экспорта. В июле-октябре 2021 года, Украина вывезла почти 17 миллионов тонн зерновой продукции, в аналогичный период 2026 года – лишь 6 миллионов тонн. Падение на 62%.

Если в 2024 году за первые четыре месяца маркетингового года экспортировала 14 миллионов тонн, то нынешний показатель меньше более чем в два раза. Украина имеет зерно, но не имеет достаточных действующих возможностей его вывезти», – сказал Гнатенко.

«По оценке Минагрополитики, в конце сентября и начале октября Украина смогла экспортировать лишь около половины продукции от потенциальных объемов. Прогнозируемые потери текущего года – примерно 30 миллионов тонн агропродукции.

В этой ситуации особенно важно решить проблемы железнодорожных и автомобильных переходов на границе – необходимы конкретные дипломатические решения, расширение пропускной способности, стабильные правила транзита, устранение искусственных барьеров и развитие альтернативных маршрутов», – призывал укро-депутат.

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English version :: Читать на английском В этом году на Украине сгниёт 30 миллионов тонн агропродукции – депутат Рады

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