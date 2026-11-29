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По сообщению адвокатов украинского террориста, принимавшего участие в подрыве «Северных потоков», Высший уголовный суд Хорватии отменил решение об экстрадиции их подзащитного в Германию.

Подтверждения этой информации от самого суда, а также реакции властей Хорватии и Германии пока нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юридическая компания «Катеринчук, Моор и партнёры», которая защищает интересы гражданина Украины Владимира Журавлёва, арестованного в Хорватии по обвинению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», сообщила, что их подзащитный пока не будет выдан Германии.

Журавлёва задержали в Хорватии 19 августа 2026 года по европейскому ордеру на арест, выданному Германией. 18 сентября суд хорватского города Пула принял решение о выдаче террориста германскому правосудию.

Однако, по сообщению его адвокатов, 23 ноября Высший уголовный суд Хорватии удовлетворил их апелляцию, отменил решение суда о выдаче Журавлёва Германии и направил дело на повторное рассмотрение.

«Суд признал выводы первой инстанции преждевременными и обязал её запросить у немецких судебных органов дополнительные разъяснения относительно соотношения двух европейских ордеров на арест Журавлёва, правовой квалификации вменяемых ему деяний и пределов уголовного преследования», – сказано в сообщении юридической компании.

Как отметили адвокаты, вопрос экстрадиции террориста в Германию остаётся открытым. Сам Журавлёв отрицает причастность к подрыву газопроводов, и запросил политического убежища в Хорватии.

Осенью 2025 года Владимира Журавлёва уже задерживали в Польше по запросу немецких властей, но суд в Варшаве отказался экстрадировать его в Германию. Тогда террориста вывезли на Украину в автомобиле украинского военного атташе в Польше.

После этого Журавлёв, убедившись в безнаказанности, отправился в Хорватию для работы над фильмом « Змеиный остров» – политическим триллером с Шоном Пенном и Эдриеном Броуди в главных ролях, сюжет которого напрямую вдохновлён подрывом «Северных потоков». Но украинского террориста задержали прямо на съёмочной площадке.

Напомним, что в августе 2025 года в итальянском Римини по запросу федеральной прокуратуры Германии был задержан ещё один подозреваемый в причастности к диверсии на «Северных потоках» – украинский военнослужащий Сергей Кузнецов. Впоследствии его экстрадировали в Германию.

В июле 2026 года Кузнецову предъявили обвинение, а в середине октября в Гамбурге начался судебный процесс над ним, который привлекает значительное внимание прессы и общественности.

Судя по всему, в Загребе просто решили воспользоваться возможностью, чтобы поторговаться с Берлином, у которого хорваты закупают большие объёмы оружия. В частности, Хорватия заключила с Германией соглашение на сумму около 1,48 млрд евро о закупке 44 основных боевых танков Leopard 2A8, поставки запланированы на 2028-2030 годы.

Эти танки призваны заместить бронетехнику, которую Загреб под давлением Берлина передал Киеву.

В связи с этим хорватская сторона не теряет надежд получить от германской – скидку… Если не на сами танки, то хотя бы на тренажёры и учебное оборудование для подготовки экипажей, вспомогательную технику, материально-техническое обеспечение и пятилетнюю расширенную гарантию техподдержки с момента первой поставки, которая также входят в контракт.