Аналитик Качиньского: «Украина способна сознательно пропустить российские ракеты в Польшу. Эстония – вообще неадекватна»
Москва не оставит без ответа, если НАТО примет решение сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины.
Об этом в своем видеоблоге заявил польский политолог, бывший аналитик по вопросам международной безопасности в канцелярии президента Леха Качиньского Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наблюдается поразительное совпадение в высказываниях [главы МИД Польши] Сикорского и его супруги Энн Эпплбаум: они намекают на то, что некие силы очень хотят, чтобы Польша — даже без «зонтика» НАТО — начала сбивать российские объекты над территорией Украины.
Кто знает, ограничится ли это только ракетами и беспилотниками или же затронет и российские летательные аппараты? Если подобное произойдет, Россия, несомненно, ответит. У меня нет ни малейших сомнений в том, что Москва не оставит такие действия без ответа», – сказал Сыкульский.
Кроме того, он не исключает вероятность операций «под чужим флагом».
«У украинской стороны есть еще более весомый стимул втянуть Польшу в конфликт, и технически она вполне может допустить пролет дополнительных российских ракет на польскую территорию», – считает политолог.
Он обращает внимание, что Сикорский предложил НАТО провести учения в районе Калининграда «настолько агрессивные, чтобы Владимир Путин испугался нападения». Сыкульский подчеркивает, что от этой идеи открестились лидеры Норвегии и Финляндии, поскольку прекрасно осознают, к каким последствиям может привести эскалация отношений с Россией.
По его мнению, Сикорский идет по стопам выглядящих смешно эстонских политиков, в частности тамошнего главы МИД Маргуса Цахкны, который пригрозил, что Финский залив можно закрыть за считанные часы.
«Эстония, по сути, сама навлекает на себя серьезнейшие проблемы. Тем более что, как сообщается, в конце октября этого года Пентагон направил Эстонии, Латвии и Литве недвусмысленное предупреждение, призвав их смягчить риторику — ведь эти страны ведут себя так, словно они — некие региональные гегемоны. Это просто немыслимо.
Не могу себе представить, чтобы польские военные сегодня отправились проливать кровь в интересах людей, которые, откровенно говоря, ведут себя так, будто полностью утратили связь с реальностью. Маргус Цахкна — если я правильно произношу имя этого эстонского политика – абсолютно оторван от реальности. То же самое касается и командования вооруженных сил Эстонии», – заявил Сыкульский.
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