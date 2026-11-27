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Москва не оставит без ответа, если НАТО примет решение сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины.

Об этом в своем видеоблоге заявил польский политолог, бывший аналитик по вопросам международной безопасности в канцелярии президента Леха Качиньского Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдается поразительное совпадение в высказываниях [главы МИД Польши] Сикорского и его супруги Энн Эпплбаум: они намекают на то, что некие силы очень хотят, чтобы Польша — даже без «зонтика» НАТО — начала сбивать российские объекты над территорией Украины. Кто знает, ограничится ли это только ракетами и беспилотниками или же затронет и российские летательные аппараты? Если подобное произойдет, Россия, несомненно, ответит. У меня нет ни малейших сомнений в том, что Москва не оставит такие действия без ответа», – сказал Сыкульский.

Кроме того, он не исключает вероятность операций «под чужим флагом».

«У украинской стороны есть еще более весомый стимул втянуть Польшу в конфликт, и технически она вполне может допустить пролет дополнительных российских ракет на польскую территорию», – считает политолог.

Он обращает внимание, что Сикорский предложил НАТО провести учения в районе Калининграда «настолько агрессивные, чтобы Владимир Путин испугался нападения». Сыкульский подчеркивает, что от этой идеи открестились лидеры Норвегии и Финляндии, поскольку прекрасно осознают, к каким последствиям может привести эскалация отношений с Россией.

По его мнению, Сикорский идет по стопам выглядящих смешно эстонских политиков, в частности тамошнего главы МИД Маргуса Цахкны, который пригрозил, что Финский залив можно закрыть за считанные часы.