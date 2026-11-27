В России наблюдаются крайне тревожные для Германии тенденции.

Об этом в ходе дискуссии в берлинском «Театре Ост» заявил глава немецкого медийного холдинга Ostdeutsche Medienholding Хольгер Фридрих, владеющей изданиями Berliner Zeitung, Ostdeutsche Allgemeine и Weltbühne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я езжу в Вашингтон, езжу в Пекин, езжу и в Москву. В какой-то момент появилось некое правительственное предписание о том, куда мне можно ездить, а куда нельзя. Так вот, я продолжаю придерживаться своей линии — просто игнорировать это. Но, наблюдая за изменением настроений в России за последние два года, я вижу, в значительной части российского истеблишмента, так и среди населения, сложилось ощущение, что они находятся в состоянии войны с Германией. А это ни к чему хорошему не приведет. Мы можем сколько угодно иронизировать, но Россия должна уйти из Украины — тут даже обсуждать нечего. Однако это не значит, что эскалация должна и дальше развиваться столь бесконтрольно. Любая беспечность в этом вопросе вызывает у меня лично тревогу», – сказал Фридрих.

Он обратил внимание, что на одном из немецких каналов выпустили в эфир политика из ХДС, рассуждавшего о необходимости вооружаться и противостоять России.

«Да ты бы, наверное, со страху в штаны наложил, если бы оказался втянут в уличную драку где-нибудь в Берлине! Поэтому я считаю, что со стороны «Второго немецкого телевидения» (ZDF) — это верх безответственности: выпускать в эфир подобные пропагандистские передачи с участием таких персонажей. И я также считаю крайне безответственным то, что немецкое гражданское общество это терпит. Нам следовало бы проявлять гораздо, гораздо больше решимости, ведь Россия уже дважды была в Берлине — придет и в третий раз», – тревожится медиамагнат.

С ним согласился второй участник дискуссии, депутат бундестага Грегор Гизи, последний лидер партии СЕПГ в ГДР перед объединением Германии и один из основателей современной партии «Левые». Он отметил, что в отличие от Восточной Германии, в западной ее части Россию воспринимают как воплощение зла.