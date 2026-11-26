В истории с ударом по Крымскому мосту не всё так просто – эксперт по дронам
Есть масса не подтвержденных официально данных, что в истории с ударом ВСУ по Крымскому мосту помимо героизма защищавших его расчетов ПВО, присутствовал и фактор банального упущения.
Об этом на канале «Беспилотные технологии» заявил российский разработчик БПЛА Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В частности, эксперт отмечает тот факт, что перед ударом мост и весь регион усиленно сканировала вражеская разведка, а за несколько месяцев до этого ВСУ стали применять дроны-ретрансляторы для более качественного наведения ударов по Крыму.
«Ну да, конечно, с задним умом все сильные, мы тоже, но мы-то ладно, блогеры, а вот то, что летали такие дроны с ретриком – можно было предположить, что будет атака на Крымский мост таким же образом. Как минимум, организациям, которые должны такое предполагать…
Вообще, в целом, что я могу сказать по Крымскому мосту, раз уж мы вернулись к этой теме. Есть положительный момент. Надо понимать что по Крымскому мосту долбили пять лет нон-стопом, то есть его пытались пробить пять лет со всех направлений: с земли, с воды, с воздуха, и то что им удалось через пять лет – это просто стечение обстоятельств.
То есть в принципе мост обороняли очень хорошо, ПВОшники крымские сделали все, что можно. Я знаю ПВОшников, которые мост защищали – ребята выложились там на все 110. Поэтому ни в коем случае нельзя обвинять людей, которые там были», – заявил Товкач.
При этом, по словам эксперта, в этой истории есть ряд «темных пятен»:
«А отрицательно то, что не было дымов, например, на мосту. Хотя на учениях они были. Злые языки разные говорят, куда они делись. Глушилки «Старлинка» тоже непонятно, работали, не работали. Но вообще над мостом «Старлинк» всегда работал, а вокруг моста не работал.
Опять же, злые языки утверждают, что мост вроде как не относился ни к земле, ни к воздуху, ни к морю. И поэтому не смогли договориться, кто там что ставит. Это опять же неподтвержденные слухи. Но вроде как из-за бюрократии эта вся история была.
То, что вот эта с ретриком история, она давно существует в Крыму… Люди, которые в принципе обязаны, могли бы обратить внимание, что они стали такую схему применять, – и посмотреть, куда они еще могут ударить такой схемой. Может быть, действительно стоит поглушить эти частоты».
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