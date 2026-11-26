Есть масса не подтвержденных официально данных, что в истории с ударом ВСУ по Крымскому мосту помимо героизма защищавших его расчетов ПВО, присутствовал и фактор банального упущения.

Об этом на канале «Беспилотные технологии» заявил российский разработчик БПЛА Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, эксперт отмечает тот факт, что перед ударом мост и весь регион усиленно сканировала вражеская разведка, а за несколько месяцев до этого ВСУ стали применять дроны-ретрансляторы для более качественного наведения ударов по Крыму.

«Ну да, конечно, с задним умом все сильные, мы тоже, но мы-то ладно, блогеры, а вот то, что летали такие дроны с ретриком – можно было предположить, что будет атака на Крымский мост таким же образом. Как минимум, организациям, которые должны такое предполагать… Вообще, в целом, что я могу сказать по Крымскому мосту, раз уж мы вернулись к этой теме. Есть положительный момент. Надо понимать что по Крымскому мосту долбили пять лет нон-стопом, то есть его пытались пробить пять лет со всех направлений: с земли, с воды, с воздуха, и то что им удалось через пять лет – это просто стечение обстоятельств. То есть в принципе мост обороняли очень хорошо, ПВОшники крымские сделали все, что можно. Я знаю ПВОшников, которые мост защищали – ребята выложились там на все 110. Поэтому ни в коем случае нельзя обвинять людей, которые там были», – заявил Товкач.

При этом, по словам эксперта, в этой истории есть ряд «темных пятен»: