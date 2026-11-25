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Страны западного блока хотят убрать российскую базу из Сирии, и руками украинцев могут нанести по ней удар.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратим внимание еще на одно интересное заявление, которое произошло сразу, как только в Ливии ударили, сразу же глава евродипломатии Кая Каллас начала требовать уже от Сирии, что откажитесь от признания Донбасса. Казалось бы, как это связано между собой? А связано это очень тесно, потому что в Сирии вторая по значимости база нашего ВМФ. В августе нашли компромисс, переназвали в Центр подготовки и так далее. По большому счету, с новыми сирийскими властями договорились о том, что база в Тартусе останется», – сказал Уралов.