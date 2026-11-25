Следующий удар Украины и Запада придётся по российской базе в Сирии – Уралов
Страны западного блока хотят убрать российскую базу из Сирии, и руками украинцев могут нанести по ней удар.
Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Обратим внимание еще на одно интересное заявление, которое произошло сразу, как только в Ливии ударили, сразу же глава евродипломатии Кая Каллас начала требовать уже от Сирии, что откажитесь от признания Донбасса.
Казалось бы, как это связано между собой? А связано это очень тесно, потому что в Сирии вторая по значимости база нашего ВМФ. В августе нашли компромисс, переназвали в Центр подготовки и так далее. По большому счету, с новыми сирийскими властями договорились о том, что база в Тартусе останется», – сказал Уралов.
«Это вторая ключевая база в Средиземном море. Для чего это делает глава Евродипломатии? Это предупреждение, что давайте сворачивайте, иначе вам тоже прилетит.
Поэтому логично ожидать, что следующие удары будут где-то как раз на другой военной базе. И так как есть прокси, который берет на себя ответственность.
Ну хорошо, ливийцы повозмущались. «Это равносильно объявлению войны»… И что? Да ничего. Войну объявите? Ну давайте, объявляйте. У Украины никакого товарооборота ни с Ливией, ни с Сирией.», – добавил он.
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