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В случае войны РФ с Европой, США будут выступать на стороне европейцев в том же виде, как они сейчас поддерживают Украину.

Об этом на канале «Delib» говорили политолог Игорь Шишкин и военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сивков спросил, на чьей стороне будут США в случае столкновения Европы и России.

«Естественно, на стороне Европы, но они не будут в этом участвовать. Они постараются быть точно так же, как сейчас с киевским режимом. [А если дело перейдёт в ядерную фазу] – нет, конечно. Зачем?», – ответил Шишкин.

«Потому что понимают, что стратегические ядерные силы против Европы задействованы не будут», – дополнил Сивков.

В ответ Шишкин привёл пример экс-президента США Джо Байдена, которого «привыкли выставлять идиотом и маразматиком». Когда ему задали вопрос о России и Тайване, он ответил, что нельзя допустить прямого столкновения Штатов с Россией, «потому что это будет концом США». Относительно Тайваня же он говорил, что если Китай вторгнется, Америка вступит в войну.

«Ему сказали: «Как же так? Что бы ни делала Россия на Украине и в Европе, ни в коем случае не воевать, а здесь вы говорите, что Соединённые Штаты сразу вступят в войну!» А он сказал: «Никакого противоречия – я не хочу гибели Соединённых Штатов, я хочу их торжества», – рассказал политолог.

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