Террористические атаки Украины на Крымский мост имеют исключительно символическое значение – и были бы невозможны без прямого участия Запада.

Об этом на канале «Berlin247» заявил журналист-расследователь и политолог из Германии Патрик Бааб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил эксперта «объяснить этот фетиш вокруг этого моста», и играет ли он «решающую роль в войне».

«Мост имеет большое символическое значение, потому что президент Путин сам открывал его. Он имел определённое военное значение, но сейчас его нет. Потому что с продвижением российских войск появилась сухопутная связь между РФ и Крымом через Мариуполь и Мелитополь, что позволяет снабжать находящиеся там войска. Так что мост больше не имеет большого военного значения.

Ещё в начале российского вторжения у Института государственного управления подразделения британской внешней разведки МИ-6 уже были планы, в этом институте эксперты рассматривали и описывали способы уничтожения Керченского моста.

Они предложили несколько вариантов. Во-первых, заложить взрывчатку в один из пилонов с помощью подводных дронов. Был предложен и второй вариант – атака на мост с использованием крылатых и баллистических ракет. От последнего варианта тогда отказались», – сказал Бааб.